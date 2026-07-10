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В Дагестане мужчина получил 25 лет колонии за убийство по найму - РИА Новости, 10.07.2026
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23:29 10.07.2026 (обновлено: 23:45 10.07.2026)
В Дагестане мужчина получил 25 лет колонии за убийство по найму

В Дагестане виновный в убийстве по найму получил 25 лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Дагестана приговорен к 25 годам колонии строгого режима за убийство по найму.
  • Преступление было совершено в 2012 году, осужденный действовал совместно с другими лицами.
  • Суд также учел, что обвиняемый уже отбывал наказание по другому уголовному делу.
МАХАЧКАЛА, 10 июл — РИА Новости. Житель Дагестана приговорен к 25 годам колонии строгого режима за убийство по найму, совершенное 14 лет назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Верховный суд Республики Дагестан <…> вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму"). <…> Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в исправительного колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", – говорится в сообщении.
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При назначении наказания суд учел, что фигурант уже отбывал наказание, — в 2022 году ему вынесли приговор по другому уголовному делу.
Установлено, что в 2012 году осужденный принял предложение своего знакомого за обещанное заказчиком денежное вознаграждение совместно убить жителя республики. Вооружившись ножами и охотничьей нарезной винтовкой, 29 сентября того года они вместе с заказчиком на автомобиле прибыли в местность Бажиган на территории Ногайского района, где расправились с жертвой.
Другие соучастники преступления ранее были приговорены к лишению свободы.
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