В Дагестане мужчина получил 25 лет колонии за убийство по найму

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Дагестана приговорен к 25 годам колонии строгого режима за убийство по найму.

Преступление было совершено в 2012 году, осужденный действовал совместно с другими лицами.

Суд также учел, что обвиняемый уже отбывал наказание по другому уголовному делу.

МАХАЧКАЛА, 10 июл — РИА Новости. Житель Дагестана приговорен к 25 годам колонии строгого режима за убийство по найму, совершенное 14 лет назад, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Верховный суд Республики Дагестан <…> вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму"). <…> Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в исправительного колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года", – говорится в сообщении

При назначении наказания суд учел, что фигурант уже отбывал наказание, — в 2022 году ему вынесли приговор по другому уголовному делу.

Установлено, что в 2012 году осужденный принял предложение своего знакомого за обещанное заказчиком денежное вознаграждение совместно убить жителя республики. Вооружившись ножами и охотничьей нарезной винтовкой, 29 сентября того года они вместе с заказчиком на автомобиле прибыли в местность Бажиган на территории Ногайского района, где расправились с жертвой.