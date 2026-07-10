В Дагестане из зоны подтопления эвакуировали жителей еще десяти домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гергебильском районе Дагестана из-за подтоплений, вызванных обильными осадками, был введен режим чрезвычайной ситуации.
- Эвакуированы жители 50 домов в селах Курми, Чалда и Кикуни, все жильцы разъехались по родственникам.
- В горных районах Дагестана произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения.
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Жители еще 10 домов эвакуированы в Гергебильском районе Дагестана, где после ливней был введен режим чрезвычайной ситуации, общее количество достигло 50, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации района.
В Гергебильском районе после обильных осадков поднялся уровень воды в реке, что привело к подтоплениям. Власти муниципалитета ввели режим ЧС. В четверг в администрации района сообщили РИА Новости об эвакуации жителей 40 домов в трех селах.
"Эвакуировали жителей еще 10 домов из зоны подтопления, таким образом, всего эвакуированы жители 50 домов в селах Курми, Чалда и Кикуни. Все жильцы разъехались по родственникам", - сказала собеседница агентства.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. В четверг врио главы республики Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни людей после подъемов уровня воды в реках, оползней и камнепадов нет.