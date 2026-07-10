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В Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС после ливней - РИА Новости, 10.07.2026
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17:52 10.07.2026
В Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС после ливней

В нескольких населенных пунктах Унцукульского района Дагестана ввели режим ЧС

© Фото : Минтранс Дагестана/TelegramПоследствия сильных дождей в Дагестане
Последствия сильных дождей в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Минтранс Дагестана/Telegram
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких населенных пунктах Унцукульского района Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дорожного полотна и нарушения водоснабжения после ливней.
  • Разрушен участок автодороги Шамилькала — Временный поселок протяженностью около 100 метров из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС.
  • Из-за отключения электроэнергии на насосной станции временно прекращена подача воды в поселок Шамилькала и село Ирганай, организован подвоз бутилированной питьевой воды.
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких населенных пунктах Унцукульского района Дагестана из-за повреждения дорожного полотна и нарушения водоснабжения после ливней, сообщается в Telegram-канале администрации района.
В среду министерство транспорта Дагестана сообщило, что в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС в Унцукульском районе разрушен участок автодороги Шамилькала - Временный поселок протяженностью около 100 метров. Движение транспорта на этом участке временно закрыто, организованы объездные маршруты.
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"В Унцукульском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дорожного полотна 110 метров и нарушения водоснабжении. Сегодня, 10 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Унцукульского района единогласно приняла решение о введении режима ЧС в селах Унцукуль, Ирганай и поселке городского типа Шамилькала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все профильные структуры и экстренные службы находятся в полной готовности к ликвидации последствий подтопления и оказанию необходимой помощи населению.
Из-за отключения электроэнергии на насосной станции временно прекращена подача воды в поселок Шамилькала и село Ирганай. Для восстановления электричества на объекте задействованы две аварийные бригады. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и запустить насосы, подчеркнули в администрации района. Пока ведутся ремонтные работы, организован подвоз бутилированной питьевой воды.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. Ранее режим ЧС был введен в Гергебильском районе.
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