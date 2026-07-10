Опрос: более половины британцев выступили за выходной в случае победы на ЧМ

Футболисты английской сборной лишь один раз в истории становились чемпионами мира - в 1966 году на ЧМ, который проходил в Англии.

Сборная Англии в Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в четвертьфинале англичане сыграют против команды Норвегии. Матч состоится в ночь на 12 июля по московскому времени.