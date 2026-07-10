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Опрос: более половины британцев выступили за выходной в случае победы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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13:32 10.07.2026
Опрос: более половины британцев выступили за выходной в случае победы на ЧМ

YouGov: Большинство жителей Англии выступили за выходной в случае победы на ЧМ

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Футболисты сборной Англии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины жителей Англии (54%) высказались за объявление выходного дня в случае победы сборной на чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Жители Шотландии (53%) и Уэльса (60%) в большинстве своем выступили против идеи выходного дня при победе английской сборной.
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Более половины жителей Англии высказались за объявление выходного дня в случае, если английская сборная выиграет чемпионат мира по футболу 2026 года, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
Как следует из результатов опроса, в пользу экстренного выходного высказались 54% респондентов в Англии. При этом 34% выступили против.
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Жители Шотландии и Уэльса, у которых есть отдельные сборные, заняли резко противоположную точку зрения. В Шотландии против выходного высказались 53%, в Уэльсе - 60%.
Опрос проводился 9 июля среди 4 729 взрослых британцев. Размер погрешности не уточняется.
Футболисты английской сборной лишь один раз в истории становились чемпионами мира - в 1966 году на ЧМ, который проходил в Англии.
Сборная Англии в Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в четвертьфинале англичане сыграют против команды Норвегии. Матч состоится в ночь на 12 июля по московскому времени.
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