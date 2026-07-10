Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года.
- Встреча прошла в Хайгроуве в Глостершире и была частным семейным мероприятием.
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Принц прибыл в Британию на этой неделе. Он собирался впервые за четыре года привезти в страну свою жену Меган и их двух детей, Арчи и Лилибет, однако их приезд был поставлен под сомнение после отказа британских властей предоставить им охрану.
"Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире", - пишет издание.
По данным источников, встреча была частным семейным мероприятием, и фотографии с нее опубликованы не будут.
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.