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Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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21:53 10.07.2026
Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей, сообщают СМИ

Sun: король Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей

© AP Photo / Kylie CooperКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Kylie Cooper
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года.
  • Встреча прошла в Хайгроуве в Глостершире и была частным семейным мероприятием.
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принял принца Гарри с семьей впервые за четыре года, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Принц прибыл в Британию на этой неделе. Он собирался впервые за четыре года привезти в страну свою жену Меган и их двух детей, Арчи и Лилибет, однако их приезд был поставлен под сомнение после отказа британских властей предоставить им охрану.
"Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире", - пишет издание.
По данным источников, встреча была частным семейным мероприятием, и фотографии с нее опубликованы не будут.
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.
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