Академик РАН рассказал, какие заболевания станут самыми распространенными

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заболевания мозга через несколько лет станут самыми распространенными в мире среди всех болезней человека, сообщил вице-президент РАН, директор "Российского центра неврологии и нейронаук" Михаил Пирадов.

"Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь", - сказал Пирадов в ходе форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".