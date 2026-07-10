Академик РАН рассказал, какие заболевания станут самыми распространенными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заболевания мозга через несколько лет станут самыми распространенными в мире среди всех болезней человека, сообщил Михаил Пирадов.
- До 45% случаев, связанных с поражением мозга, обратимы при раннем вмешательстве, добавил академик.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заболевания мозга через несколько лет станут самыми распространенными в мире среди всех болезней человека, сообщил вице-президент РАН, директор "Российского центра неврологии и нейронаук" Михаил Пирадов.
"Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь", - сказал Пирадов в ходе форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
Он добавил, что до 45% всех случаев, связанных с поражением мозга, обратимы, если заниматься ими на ранних этапах.