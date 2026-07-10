Россиянин завоевал золото юниорского чемпионата Европы по плаванию

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин Егор Баранов завоевал золотую медаль в четвертый соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.

Серебряную медаль в комплексном плавании на дистанции 400 м завоевал Денис Пятайкин. Бронзовую медаль в плавании 200 метров брассом получила Виктория Карюк. В финале смешанной эстафеты 4 по 100 м комплексным плаванием третье место заняла российская команда, которую представили Михаил Щербаков, Алексей Грабко, Серафима Фокина и Кира Манохина.