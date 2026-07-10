Россиянин завоевал золото юниорского чемпионата Европы по плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Егор Баранов завоевал золотую медаль в 100-метровке баттерфляем на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Мюнхене.
- Денис Пятайкин получил серебряную медаль в комплексном плавании на дистанции 400 м, Виктория Карюк — бронзовую медаль в плавании на 200 метров брассом, а российская команда заняла третье место в финале смешанной эстафеты 4 по 100 м комплексным плаванием.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин Егор Баранов завоевал золотую медаль в четвертый соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.
Спортсмен одержал победу в 100-метровке баттерфляем.
Серебряную медаль в комплексном плавании на дистанции 400 м завоевал Денис Пятайкин. Бронзовую медаль в плавании 200 метров брассом получила Виктория Карюк. В финале смешанной эстафеты 4 по 100 м комплексным плаванием третье место заняла российская команда, которую представили Михаил Щербаков, Алексей Грабко, Серафима Фокина и Кира Манохина.
Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.