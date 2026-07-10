"Балтика" разгромила турецкий "Антальяспор" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградская «Балтика» одержала победу над турецким футбольным клубом «Антальяспор» в товарищеском матче со счетом 3:0.
- Голы забили Эдуардо Андерсон и Чинонсо Оффор.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Калининградская "Балтика" одержала разгромную победу над турецким футбольным клубом "Антальяспор" в товарищеском матче.
Встреча в Ыспарте (Турция) завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдуардо Андерсон (19-я минута) и Чинонсо Оффор (39, 64).
В первом туре чемпионата России "Балтика" в гостях сыграет с ЦСКА 25 июля.