Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" разгромила турецкий "Антальяспор" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:21 10.07.2026 (обновлено: 20:55 10.07.2026)
"Балтика" разгромила турецкий "Антальяспор" в товарищеском матче

Калининградская "Балтика" победила турецкий "Антальяспор" в товарищеском матче

© РИА Новости / Виталий НеварБолельщики "Балтики"
Болельщики Балтики - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Болельщики "Балтики". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградская «Балтика» одержала победу над турецким футбольным клубом «Антальяспор» в товарищеском матче со счетом 3:0.
  • Голы забили Эдуардо Андерсон и Чинонсо Оффор.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Калининградская "Балтика" одержала разгромную победу над турецким футбольным клубом "Антальяспор" в товарищеском матче.
Встреча в Ыспарте (Турция) завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эдуардо Андерсон (19-я минута) и Чинонсо Оффор (39, 64).
В первом туре чемпионата России "Балтика" в гостях сыграет с ЦСКА 25 июля.
Илья Кирш - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Балтика" подписала контракт с воспитанником "Зенита"
9 июля, 16:58
 
ФутболСпортРоссияБалтикаАнтальяспор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала