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Российский тяжелоатлет Курочкин выиграл бронзу юниорского чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 10.07.2026
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01:42 10.07.2026
Российский тяжелоатлет Курочкин выиграл бронзу юниорского чемпионата мира

Российский тяжелоатлет Курочкин выиграл бронзу юниорского ЧМ в толчке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика, штанга
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арсений Курочкин занял третье место в толчке на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 17 лет.
  • В весовой категории до 79 кг Курочкин поднял в толчке 166 кг и занял седьмое место в сумме двоеборья с результатом 297 кг.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин Арсений Курочкин занял третье место в толчке на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 17 лет, который проходит в Кали (Колумбия).
Он показал третий результат в толчке в весовой категории до 79 кг, подняв 166 кг. В сумме двоеборья россиянин набрал 297 кг и занял седьмое место.
Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до турниров под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.
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СпортКалиКолумбияРоссияТяжелая атлетика
 
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