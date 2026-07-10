Российский тяжелоатлет Курочкин выиграл бронзу юниорского чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арсений Курочкин занял третье место в толчке на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 17 лет.
- В весовой категории до 79 кг Курочкин поднял в толчке 166 кг и занял седьмое место в сумме двоеборья с результатом 297 кг.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россиянин Арсений Курочкин занял третье место в толчке на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 17 лет, который проходит в Кали (Колумбия).
Он показал третий результат в толчке в весовой категории до 79 кг, подняв 166 кг. В сумме двоеборья россиянин набрал 297 кг и занял седьмое место.
Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до турниров под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.