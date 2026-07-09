Лидер группы "Звери" заявил, что коллектив уходит в творческий отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ Рок-группа «Звери» уходит в творческий отпуск.

Концерт в «Лужниках» 15 августа станет последним большим шоу группы на текущий момент.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (Роман Билык) заявил, что коллектив уходит в творческий отпуск, концерт в "Лужниках" станет последним большим шоу на текущий момент.

"Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа "Звери" уходит в творческий отпуск. Пятнадцатого августа в "Лужниках" станет пока что последним нашим большим шоу. Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное - не словами, а музыкой", - написал лидер группы "Звери" в Telegram-канале коллектива.

Рома Зверь отметил, что за эти годы группа объездила всю Россию , сыграла сотни концертов и разделила с поклонниками множество незабываемых моментов.

"Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы", - заключил музыкант.

Группа "Звери" была основана Романом Билыком в 2000 году. Коллектив получил признание по версии различных музыкальных премий. Так, в 2005 году "Звери" получили премию "MTV Россия", а после стали "Лучшим исполнителем России" по версии "MTV Europe Music Awards". Кроме того, "Зверей" признавали девять раз лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ".