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Житель Дагестана получил десять лет за стрельбу по соседям из-за парковки - РИА Новости, 09.07.2026
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16:42 09.07.2026 (обновлено: 16:43 09.07.2026)
Житель Дагестана получил десять лет за стрельбу по соседям из-за парковки

Житель Дагестана получил 10 лет колонии за стрельбу по соседям из-за парковки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель дагестанского Буйнакска приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство.
  • Преступление совершено вечером 7 марта 2024 года, осужденный выстрелил не менее 10 раз из охотничьего карабина в двух участников конфликта.
  • Один из потерпевших скончался по пути в больницу, второго врачам удалось спасти.
МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Буйнакска, который в ходе конфликта открыл стрельбу из охотничьего карабина, приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
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"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Буйнакска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)… Приговором Буйнакского городского суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
Установлено, что вечером 7 марта 2024 года перед воротами дома по улице Салаватова в Буйнакске между пятью местными жителями произошла ссора, в ходе которой осужденный не менее 10 раз выстрелил из охотничьего карабина в двух участников конфликта. От полученных огнестрельных ранений один из потерпевших скончался по пути в больницу, второго врачам удалось спасти.
Ранее в следственном управлении СК России по Дагестану сообщали, что мужчины жили рядом и конфликтовали из-за парковки автомобиля. Те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома стрелявшего, на этой почве случилась очередная ссора.
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