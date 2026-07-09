Житель Дагестана получил десять лет за стрельбу по соседям из-за парковки

МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Буйнакска, который в ходе конфликта открыл стрельбу из охотничьего карабина, приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.