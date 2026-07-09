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"Через год его не будет". В США рассказали об обмане Зеленского - РИА Новости, 09.07.2026
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06:26 09.07.2026 (обновлено: 06:29 09.07.2026)
"Через год его не будет". В США рассказали об обмане Зеленского

Аналитик Макгрегор: Зеленский может лишиться своего поста в течение года

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский может перестать возглавлять киевский режим.
  • Макгрегор считает, что Зеленский предупреждает Запад о своей возможной отставке, если его требования не будут выполнены.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский может перестать возглавлять киевский режим в укор своим кураторам, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Я никогда не был сторонником Зеленского. Он, как и все, что связано с украинским конфликтом, — фальшивка. <…> И теперь он, по сути, говорит Западу: "Послушайте, вы же меня сюда поставили. Я был готов попытаться выйти из этой ситуации через мирное соглашение, но вы прислали Бориса Джонсона. Он обещал мне мир, а вы ничего не выполнили". То есть он предупреждает, что если сейчас ему не дадут все, что он просит, через год его здесь уже не будет. И он прав. Абсолютно прав", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Украина победила Россию, но есть нюанс
Вчера, 08:00
По мнению Макгрегора, в скором времени в зоне СВО могут произойти существенные изменения.
"В ближайшие месяцы мы можем увидеть внезапные события. <…> Сейчас настал период, пожалуй, наиболее опасный из тех, что мы наблюдали до сих пор", — добавил аналитик.
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и просто воевать.
По данным Минобороны, в течение прошедших суток Вооруженные силы России в ответ на атаки Украины нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве, поразив предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго". ВСУ на всех участках фронта потеряли 1450 военнослужащих, восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Немыслимое свершилось: Зеленский даровал украинцам полную свободу
6 июля, 08:00
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСтамбулБорис ДжонсонДавид АрахамияМинистерство обороны СШАВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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