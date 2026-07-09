"Через год его не будет". В США рассказали об обмане Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский может перестать возглавлять киевский режим.

Макгрегор считает, что Зеленский предупреждает Запад о своей возможной отставке, если его требования не будут выполнены.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский может перестать возглавлять киевский режим в укор своим кураторам, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Владимир Зеленский может перестать возглавлять киевский режим в укор своим кураторам, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Я никогда не был сторонником Зеленского . Он, как и все, что связано с украинским конфликтом, — фальшивка. <…> И теперь он, по сути, говорит Западу: "Послушайте, вы же меня сюда поставили. Я был готов попытаться выйти из этой ситуации через мирное соглашение, но вы прислали Бориса Джонсона . Он обещал мне мир, а вы ничего не выполнили". То есть он предупреждает, что если сейчас ему не дадут все, что он просит, через год его здесь уже не будет. И он прав. Абсолютно прав", — отметил эксперт.

По мнению Макгрегора, в скором времени в зоне СВО могут произойти существенные изменения.

"В ближайшие месяцы мы можем увидеть внезапные события. <…> Сейчас настал период, пожалуй, наиболее опасный из тех, что мы наблюдали до сих пор", — добавил аналитик.

В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и просто воевать.