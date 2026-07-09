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"Не по пути": стало известно, какой сигнал вчера послали Зеленскому в ЕС - РИА Новости, 09.07.2026
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02:35 09.07.2026
"Не по пути": стало известно, какой сигнал вчера послали Зеленскому в ЕС

Политолог Дембски: осуждение Европарламентом УПА* стало сигналом для Зеленского

© AP Photo / Hussein MallaВладимир Зеленский на Форуме оборонной промышленности в Анкаре
Владимир Зеленский на Форуме оборонной промышленности в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Владимир Зеленский на Форуме оборонной промышленности в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Славомир Дембски заявил, что Европарламент осудил героизацию УПА* и тем самым направил Владимиру Зеленскому четкий политический сигнал.
  • По словам Дембски, европейские депутаты дали понять, что прославление УПА* несовместимо с курсом Украины на вступление в Евросоюз и лишь осложняет поддержку Киева, особенно со стороны Польши.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Европарламент фактически дал понять Владимиру Зеленскому, что героизация УПА* несовместима с европейскими ценностями и курсом Украины на вступление в ЕС, написал политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в социальной сети X.
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"Европейский парламент осуждает Зеленского за присвоение воинскому подразделению имени героев УПА*… Как и ожидалось, лоббистская кампания Украины в Европейском парламенте оказалась пустой тратой времени. Подавляющее большинство депутатов Европарламента пришли к выводу, что прославление наследия УПА* идет не по пути с ценностями и устремлениями страны, нацеленной на членство в Европейском союзе", — отметил эксперт.
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По его словам, своим решением парламентарии из Брюсселя сделали главе киевского режима предупреждение.
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"Резолюция также направила четкий политический сигнал президенту Зеленскому: избегать создания ненужных политических споров, которые увеличивают внутриполитическую цену поддержки Украины — особенно в Польше. Посыл прост: <…> пожалуйста, не усложняйте нашу работу", — добавил Дембски.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей националистов, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
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