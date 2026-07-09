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В нескольких городах в Иране прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2026
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02:35 09.07.2026 (обновлено: 03:14 09.07.2026)

В нескольких городах в Иране прогремели взрывы

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026
Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В нескольких городах в Иране прогремели взрывы после американских обстрелов, передают местные СМИ.
О звуках детонации сообщалось как на юге, так и на севере страны: в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале и Чабахаре. Такие же инциденты произошли и на острове Абу-Муса в Персидском заливе.
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Известно как минимум о двух погибших: пожарном и сотруднике метеоцентра ираншахрского аэропорта.
В Чабахаре из-за ударов США повреждения получили здание больницы, причалы и диспетчерская вышка. В населенном пункте также отключили свет.
Как утверждал журналист Axios Барак Равид, американские военные расширили масштаб атак и поражают береговые радары, позиции противокорабельных ракет и средства ПВО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ. Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
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Накануне американский лидер сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По словам президента, это пустая трата времени.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что новое руководство Ирана тоже может "исчезнуть".
В ночь на среду американские ВС нанесли серию ударов по исламской республике. Как утверждает CENTCOM, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
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