Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026

Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026

© Фото : Соцсети Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В нескольких городах в Иране прогремели взрывы после американских обстрелов, передают местные СМИ.

О звуках детонации сообщалось как на юге, так и на севере страны: в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале и Чабахаре. Такие же инциденты произошли и на острове Абу-Муса в Персидском заливе

Известно как минимум о двух погибших: пожарном и сотруднике метеоцентра ираншахрского аэропорта.

В Чабахаре из-за ударов США повреждения получили здание больницы, причалы и диспетчерская вышка. В населенном пункте также отключили свет.

Как утверждал журналист Axios Барак Равид, американские военные расширили масштаб атак и поражают береговые радары, позиции противокорабельных ракет и средства ПВО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ . Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.

Накануне американский лидер сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По словам президента, это пустая трата времени.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что новое руководство Ирана тоже может "исчезнуть".