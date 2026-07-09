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Совфед направил приглашения для наблюдения за выборами зарубежным адресатам - РИА Новости, 09.07.2026
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03:44 09.07.2026
Совфед направил приглашения для наблюдения за выборами зарубежным адресатам

Совфед отправил приглашения наблюдателям за выборами в Госдуму 30 адресатам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в России 30 зарубежным адресатам, включая парламенты стран СНГ, БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств.
  • ЦИК направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в 12 организаций и 103 страны мира.
  • Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет Федерации направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в России 30 зарубежным адресатам, включая парламенты стран СНГ, БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе верхней палаты парламента.
Ранее пресс-служба СФ сообщала, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что ЦИК направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в 12 организаций и 103 страны мира.
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"Суммарно такие приглашения были разосланы 30 адресатам", - сообщает газета со ссылкой на представителя пресс-службы Совета Федерации.
По данным издания, приглашения получили главы палат национальных парламентов государств СНГ, стран БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств. В частности, речь идет о Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, Парламентской ассамблее ОДКБ, Арабском парламенте и Организации исламского сотрудничества.
Полномочный представитель Совета Федерации в ЦИК, сенатор Сергей Перминов сообщил газете, что к наблюдению приглашаются государства, придерживающиеся принципов независимости и объективности, признающие суверенитет России и главенство норм национального избирательного права. По его словам, приглашение зарубежных наблюдателей является важной частью межпарламентского диалога.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября 2026 года. Россияне будут избирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам.
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В миреРоссияВалентина МатвиенкоЭлла ПамфиловаСергей ПерминовСовет Федерации РФСНГБРИКС
 
 
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