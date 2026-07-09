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Возинья готов к переходу в чемпионат России - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
13:45 09.07.2026 (обновлено: 13:49 09.07.2026)
Возинья готов к переходу в чемпионат России

Агент дос Сантос да Круз: Возинья открыт к продолжению карьеры в РПЛ

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья открыт к продолжению карьеры в Российской премьер-лиге, но конкретных предложений от российских клубов пока нет.
  • Сборная Кабо-Верде впервые в истории приняла участие в чемпионате мира 2026 года и вышла в плей-офф, где уступила аргентинцам в дополнительное время.
  • Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram, набрав более 28 миллионов подписчиков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья открыт к продолжению карьеры в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако на данный момент конкретных предложений от российских клубов не поступало, заявил РИА Новости агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.
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"После его ярких выступлений на чемпионате мира вокруг него появилось много внимания, к нам обращались с разных сторон. Сейчас мы внимательно изучаем, кто с нами связывался и какие есть возможности. Что касается России, могу сказать, что Российская премьер-лига, безусловно, интересный чемпионат, и Россия - страна, где Возинья был бы открыт к продолжению карьеры. Однако на данном этапе от российского клуба пока нет ничего конкретного", - сказал агент футболиста.
Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), набрав более 28 миллионов подписчиков.
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ФутболСпортКабо-ВердеРоссияИспанияВозиньяРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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