Возинья готов к переходу в чемпионат России

"После его ярких выступлений на чемпионате мира вокруг него появилось много внимания, к нам обращались с разных сторон. Сейчас мы внимательно изучаем, кто с нами связывался и какие есть возможности. Что касается России, могу сказать, что Российская премьер-лига, безусловно, интересный чемпионат, и Россия - страна, где Возинья был бы открыт к продолжению карьеры. Однако на данном этапе от российского клуба пока нет ничего конкретного", - сказал агент футболиста.