ВФЛА подала иск в CAS по продлению отстранения россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях.

World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.

Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения спортсменов из России от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) . World Athletics, отвечая на запрос РИА Новости, дала понять, что не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение МОК. World Athletics 3 июля оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.

"ВФЛА обратилась в CAS, чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях под эгидой WA. Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права, в том числе в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФЛА.

"Отметим, что решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов", - подчеркнули в организации.