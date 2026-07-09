ВФЛА подала иск в CAS по продлению отстранения россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях.
- World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.
- Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения спортсменов из России от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.
Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). World Athletics, отвечая на запрос РИА Новости, дала понять, что не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение МОК. World Athletics 3 июля оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.
"ВФЛА обратилась в CAS, чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях под эгидой WA. Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующиеся в области спортивного права, в том числе в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФЛА.
"Отметим, что решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов", - подчеркнули в организации.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.