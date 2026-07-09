Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Эстонии требуют прекратить финансирование МОК в ответ на снятие санкций с российских спортсменов.

Эстония планирует обратиться к еврокомиссару по спорту с требованием остановить финансирование спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал действия Эстонии, назвав их исполнением указаний Евросоюза.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Требование властей Эстонии прекратить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) за снятие санкций с российских спортсменов вызвано указанием срочно отработать подачки от Евросоюза, за счет которых живет страна, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, включая МОК, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.

"Микроскопическая страна Эстония таким заявлением отрабатывает подачки, на которые живет за счет Евросоюза. Ей поступает команда, и она сразу бежит ее исполнять. Это не самодостаточная и не самостоятельная страна, поэтому от нее не приходится ожидать чего-то другого. Это часть работы глобальных русофобов", - сказал Васильев.