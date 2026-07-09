В Днепропетровской области избили мэра Вольногорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Вольногорска Днепропетровской области Владимир Василенко подвергся избиению.
- Открыто уголовное дело по статье о нанесении побоев служебному лицу в связи с его деятельностью.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Неизвестные избили мэра Вольногорска Днепропетровской области Владимира Василенко, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В мэрии Вольногорска Днепропетровской области избили мэра… Речь идет о мэре Владимире Василенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Каменском районном управлении полиции сообщили, что в городе избили "должностное лицо". Открыто уголовное дело по статье "Умышленное нанесение побоев или легкого и средней тяжести телесного повреждения служебному лицу или гражданину, который выполняет гражданский долг, в связи с его служебной или гражданской деятельностью". Обстоятельства инцидента устанавливаются.