В Днепропетровской области избили мэра Вольногорска

В Каменском районном управлении полиции сообщили, что в городе избили "должностное лицо". Открыто уголовное дело по статье "Умышленное нанесение побоев или легкого и средней тяжести телесного повреждения служебному лицу или гражданину, который выполняет гражданский долг, в связи с его служебной или гражданской деятельностью". Обстоятельства инцидента устанавливаются.