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В Днепропетровской области избили мэра Вольногорска - РИА Новости, 09.07.2026
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23:33 09.07.2026
В Днепропетровской области избили мэра Вольногорска

В Днепропетровской области неизвестные избили мэра Вольногорска

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции
Сотрудник Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник Украинской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Вольногорска Днепропетровской области Владимир Василенко подвергся избиению.
  • Открыто уголовное дело по статье о нанесении побоев служебному лицу в связи с его деятельностью.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Неизвестные избили мэра Вольногорска Днепропетровской области Владимира Василенко, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В мэрии Вольногорска Днепропетровской области избили мэра… Речь идет о мэре Владимире Василенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В Каменском районном управлении полиции сообщили, что в городе избили "должностное лицо". Открыто уголовное дело по статье "Умышленное нанесение побоев или легкого и средней тяжести телесного повреждения служебному лицу или гражданину, который выполняет гражданский долг, в связи с его служебной или гражданской деятельностью". Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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