Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В нескольких районах Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в части Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске прогремели взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в нескольких районах Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18