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Теннисисты Остапенко и Аревало выиграли Уимблдон в миксте - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Теннис
 
22:52 09.07.2026
Теннисисты Остапенко и Аревало выиграли Уимблдон в миксте

Теннисисты Остапенко и Аревало выиграли Уимблдон в смешанных парах

© Фото : Пресс-служба WTAЛатвийская теннисистка Елена Остапенко
Латвийская теннисистка Елена Остапенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Латвийская теннисистка Елена Остапенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Остапенко из Латвии и Марсело Аревало из Сальвадора стали победителями Уимблдонского турнира в смешанных парах.
  • В финале теннисисты обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Молманса со счетом 4:6, 7:5, 6:2.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Теннисистка из Латвии Елена Остапенко и Марсело Аревало из Сальвадора стали победителями проходящего на травяных кортах Лондона Уимблдонского турнира в смешанных парах.
В финале посеянные под вторым номером Остапенко и Аревало обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Молманса со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
Остапенко 29 лет, она впервые стала победительницей турнира Большого шлема в миксте. Ранее латвийка побеждала на "Ролан Гаррос" (2017 год) в одиночном разряде и на US Open (2024) в женском парном разряде в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.
Аревало, которому в октябре исполнится 36 лет, также впервые выиграл турнир Большого шлема в миксте. Прежде он дважды победил в мужском парном разряде "Ролан Гаррос" - с нидерландцем Жан-Жюльеном Ройером (2022) и хорватом Мате Павичем (2024).
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