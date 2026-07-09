Теннисисты Остапенко и Аревало выиграли Уимблдон в миксте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Остапенко из Латвии и Марсело Аревало из Сальвадора стали победителями Уимблдонского турнира в смешанных парах.
- В финале теннисисты обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Молманса со счетом 4:6, 7:5, 6:2.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Теннисистка из Латвии Елена Остапенко и Марсело Аревало из Сальвадора стали победителями проходящего на травяных кортах Лондона Уимблдонского турнира в смешанных парах.
В финале посеянные под вторым номером Остапенко и Аревало обыграли австралийцев Сторм Хантер и Марка Молманса со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
Остапенко 29 лет, она впервые стала победительницей турнира Большого шлема в миксте. Ранее латвийка побеждала на "Ролан Гаррос" (2017 год) в одиночном разряде и на US Open (2024) в женском парном разряде в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.
Аревало, которому в октябре исполнится 36 лет, также впервые выиграл турнир Большого шлема в миксте. Прежде он дважды победил в мужском парном разряде "Ролан Гаррос" - с нидерландцем Жан-Жюльеном Ройером (2022) и хорватом Мате Павичем (2024).