Теннисисты Остапенко и Аревало выиграли Уимблдон в миксте

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Теннисистка из Латвии Елена Остапенко и Марсело Аревало из Сальвадора стали победителями проходящего на травяных кортах Лондона Уимблдонского турнира в смешанных парах.

Аревало, которому в октябре исполнится 36 лет, также впервые выиграл турнир Большого шлема в миксте. Прежде он дважды победил в мужском парном разряде "Ролан Гаррос" - с нидерландцем Жан-Жюльеном Ройером (2022) и хорватом Мате Павичем (2024).