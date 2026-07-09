Тарпищев надеется на скорое возвращение всех российских федераций с флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях для российских атлетов.
- Шамиль Тарпищев заявил, что надеется на скорое возвращение российских спортивных федераций к полноценному участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил журналистам, что надеется на скорое возвращение российских спортивных федераций к полноценному участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. На следующий день Международная федерация волейбола (FIVB) присоединилась к организациям, объявившим о допуске спортсменов и сборных до соревнований во всех дисциплинах.
"Наша страна непобедима везде, тем более в спортивном движении. Надеюсь, в ближайшее время все наши федерации будут выступать с флагом и гимном", - сказал Тарпищев.