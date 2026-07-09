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Тарпищев надеется на скорое возвращение всех российских федераций с флагом - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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15:32 09.07.2026 (обновлено: 18:07 09.07.2026)
Тарпищев надеется на скорое возвращение всех российских федераций с флагом

Тарпищев надеется, что все российские федерации скоро вернутся с флагом и гимном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях для российских атлетов.
  • Шамиль Тарпищев заявил, что надеется на скорое возвращение российских спортивных федераций к полноценному участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил журналистам, что надеется на скорое возвращение российских спортивных федераций к полноценному участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. На следующий день Международная федерация волейбола (FIVB) присоединилась к организациям, объявившим о допуске спортсменов и сборных до соревнований во всех дисциплинах.
"Наша страна непобедима везде, тем более в спортивном движении. Надеюсь, в ближайшее время все наши федерации будут выступать с флагом и гимном", - сказал Тарпищев.
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СпортШамиль ТарпищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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