Свищев заявил, что уверен в полном допуске российских лыжников

"На сегодняшний день я не рассматриваю возможность обращения в CAS по поводу возвращения россиян. Я даже не вижу сценария, при котором нас не вернут. Если же этот вопрос будет затягиваться, тогда появится вероятность того, что мы обратимся в CAS. На данный момент ее нет", - подчеркнул Свищев.