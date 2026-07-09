Свищев заявил, что уверен в полном допуске российских лыжников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
- FIS сохранит старые правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и рассмотрит вопрос условий допуска до соревнований на сезон-2026/27.
- Дмитрий Свищев не рассматривает возможность обращения в CAS по поводу возвращения россиян на данный момент, но не исключает такого сценария, если вопрос будет затягиваться.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев написал в своем Telegram-канале, что он не видит сценария, при котором Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) полноценно не допустит российских спортсменов до соревнований.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что организация сохранит старые правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и рассмотрит вопрос условий допуска до соревнований на сезон-2026/27.
"Возвращение российских спортсменов к стартам FIS остается главной задачей. После отсутствия темы о нашем возвращении на последнем совете FIS мы ожидаем, что в следующий раз этот вопрос будет поднят в сентябре на новом заседании. Естественно, мы продолжаем ежедневный диалог. Восстановление наших спортсменов - основная задача", - написал Свищев.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
"На сегодняшний день я не рассматриваю возможность обращения в CAS по поводу возвращения россиян. Я даже не вижу сценария, при котором нас не вернут. Если же этот вопрос будет затягиваться, тогда появится вероятность того, что мы обратимся в CAS. На данный момент ее нет", - подчеркнул Свищев.