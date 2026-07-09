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США рискуют потерять доступ к базам в Испании из-за угроз Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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16:37 09.07.2026 (обновлено: 16:41 09.07.2026)
США рискуют потерять доступ к базам в Испании из-за угроз Трампа, пишут СМИ

TWZ: США могут потерять доступ к базе Рота и авиабазе Морон в Испании

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозы президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией могут привести к потере доступа к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в случае ухудшения отношений между странами.
  • Рота является ключевым американским военным узлом в Европе и используется для транзита личного состава, техники, топлива и припасов.
  • Авиабаза Морон используется для воздушных операций, быстрого реагирования и поддержки миссий США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты рискуют потерять доступ к военно-морской базе Рота и авиабазе Морон в Испании, если угрозы президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Мадридом приведут к дальнейшему ухудшению отношений, пишет портал The War Zone.
"В случае ухудшения отношений между США и Испанией, дальнейший доступ к Морону и Роте окажется под вопросом", - говорится в публикации.
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Как отмечает портал, Рота является наиболее важной из двух баз. Она находится на юге Испании, недалеко от Гибралтарского пролива, который соединяет Атлантику со Средиземным морем. База служит одним из ключевых американских военных узлов в Европе и используется для транзита личного состава, техники, топлива и припасов.
Авиабаза Морон, также расположенная на юге Испании, используется для воздушных операций, быстрого реагирования и поддержки миссий США в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. По оценке TMZ, быстро найти полноценную замену Роте и Морону США было бы сложно.
Трамп в среду назвал Испанию "ужасным партнером" по НАТО и заявил, что США больше не хотят вести с ней торговые дела. Премьер Испании Педро Санчес позже сказал, что отношения Мадрида и Вашингтона остаются позитивными. Американский лидер в четверг заявил, что Испания "исправилась" и якобы согласилась выплатить большие средства, не уточнив при этом, на что именно.
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