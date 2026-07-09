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Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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15:25 09.07.2026 (обновлено: 18:07 09.07.2026)
Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

Международный союз современного пятиборья снял санкции с российских спортсменов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСоревнования по современному пятиборью
Соревнования по современному пятиборью - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все ограничения с российских спортсменов.
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил об этом на церемонии открытия памятного бюста одного из основателей Международного олимпийского комитета (МОК) генерала Алексея Бутовского.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все ограничения с российских спортсменов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
В четверг в здании Олимпийского комитета России (ОКР) состоялась церемония открытия памятного бюста одного из основателей Международного олимпийского комитета (МОК), генерала Алексея Бутовского, на которой присутствовал Дегтярев.
"Полчаса назад Международный союз современного пятиборья снял все санкции", - заявил Дегтярев журналистам.
Российских пятиборцев отстранили от соревнований в марте 2022 года. В апреле 2023 года был начат процесс допуска спортсменов в нейтральном статусе. В январе 2026 года UIPM полноценно допустил российских юниоров. Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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