Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

Российских пятиборцев отстранили от соревнований в марте 2022 года. В апреле 2023 года был начат процесс допуска спортсменов в нейтральном статусе. В январе 2026 года UIPM полноценно допустил российских юниоров. Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.