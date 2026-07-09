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СК России завершил расследование дела экс-руководителей Промсвязьбанка - РИА Новости, 09.07.2026
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10:32 09.07.2026 (обновлено: 16:32 09.07.2026)
СК России завершил расследование дела экс-руководителей Промсвязьбанка

СК России завершил расследование дела экс-руководителей Промсвязьбанка Ананьевых

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК России завершил расследование уголовного дела бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и 29 их соучастников.
  • Дмитрия Ананьева обвиняют в организации преступной группировки для хищения земельных участков в Санкт-Петербурге в 2014-2016 годах.
  • В 2017 году братья Ананьевы организовали хищение денег Промсвязьбанка на общую сумму 91,9 миллиарда рублей, которые затем вывели из России.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. СК России завершил расследование уголовного дела бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а также 29 соучастников их преступной деятельности", — говорится в релизе.
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В зависимости от роли фигурантам вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрату, а также легализацию преступных доходов. По данным следствия, с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев организовал преступную группировку, целью которой было хищение земельных участков, находящихся в госсобственности Санкт-Петербурга. К этому он привлек шесть человек, сфабриковавших фиктивные документы о наличии на этих участках объектов капстроительства. Соучастники подали в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заявления о выкупе участков без аукциона, но не смогли довести задуманное до конца из-за вмешательства надзорных органов.
Кроме того, в 2017-м Дмитрий и Алексей Ананьевы организовали хищение денег Промсвязьбанка. Преступный план предусматривал выдачу иностранным фирмам-пустышкам кредитов на 4,5 миллиарда рублей и покупку неликвидных бумаг подконтрольных братьям компаний на 87,4 миллиарда. Эти деньги затем вывели из России на зарубежные счета.
В 2015 году Алексей Ананьев помог президенту банка "Глобэкс" Виталию Вавилину с кредитованием подконтрольных компаний на 775 миллионов рублей. Эти кредиты возращены не были, а Вавилина суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями.
В 2017 году братья Ананьевы занимали третье место в списке богатейших семейных кланов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2,7 миллиарда долларов. Ключевым активом был Промсвязьбанк, но в конце того года он попал под санацию из-за серьезных финансовых проблем. Братья скрылись за границей, российский суд их заочно арестовал.
Позже на базе ПСБ создали опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его единственный акционер — Росимущество.
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