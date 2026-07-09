СК России завершил расследование дела экс-руководителей Промсвязьбанка

В зависимости от роли фигурантам вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрату, а также легализацию преступных доходов. По данным следствия, с 2014 по 2016 год Дмитрий Ананьев организовал преступную группировку, целью которой было хищение земельных участков, находящихся в госсобственности Санкт-Петербурга. К этому он привлек шесть человек, сфабриковавших фиктивные документы о наличии на этих участках объектов капстроительства. Соучастники подали в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заявления о выкупе участков без аукциона, но не смогли довести задуманное до конца из-за вмешательства надзорных органов.