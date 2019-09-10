Братья Ананьевы скрылись за границей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Одни из богатейших бизнесменов России, заочно обвиненные в растрате, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы скрылись за границей — такой вывод можно сделать из ходатайства СК России в Басманный суд Москвы.

Следствие попросило суд заочно выдать санкцию на заключение бывших владельцев Промсвязьбанка под стражу, как только их экстрадируют или задержат в России.

Такая мера принимается только после объявления человека сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

По статье "Присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере" братьям грозит до десяти лет колонии. Где именно они сейчас находятся, не уточнялось, в СМИ упоминался Лондон.

В ходе арбитражных разбирательств оппоненты Ананьевых также неоднократно ссылались на то, что бизнесмены давно уехали из России.

Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов.

В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.

Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.