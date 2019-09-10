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РИА Новости

Братья Ананьевы скрылись за границей

14:52 10.09.2019 (обновлено: 16:42 10.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Одни из богатейших бизнесменов России, заочно обвиненные в растрате, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы скрылись за границей — такой вывод можно сделать из ходатайства СК России в Басманный суд Москвы.
Следствие попросило суд заочно выдать санкцию на заключение бывших владельцев Промсвязьбанка под стражу, как только их экстрадируют или задержат в России.
Такая мера принимается только после объявления человека сначала в федеральный, а затем в международный розыск.
По статье "Присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере" братьям грозит до десяти лет колонии. Где именно они сейчас находятся, не уточнялось, в СМИ упоминался Лондон.
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
31 мая, 09:55РИА Новости
Суд арестовал имущество экс-владельцев Промсвязьбанка на 282 млрд рублей
В ходе арбитражных разбирательств оппоненты Ананьевых также неоднократно ссылались на то, что бизнесмены давно уехали из России.
Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов.
В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.
Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.
Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.
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Басманный суд г. МосквыПромсвязьбанкДмитрий АнаньевАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Им никто и не мешал уезжать. Вопрос почему.....
10 сентября, 14:54
Арсений Понфилекно
2520000
Сначала отпустят, а потом объявляют в международный розыск, типа, сбежали, снова, как все те, ну, что раньше, почему-то, тоже сбегали, успев всё каким-то волшебным образом вывести за границу. Прямо не органы, а "петросянорама".
10 сентября, 15:09
NFName Family
1230000
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