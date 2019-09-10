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РИА Новости

Братьям Ананьевым заочно предъявили обвинение в растрате

14:19 10.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Им грозит до десяти лет колонии.
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"Поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых по части 4 статьи 160 УК РФ", - сказала Царева.
Журнал Forbes в 2017 году отводил братьям Ананьевым третье место в списке богатейших семейных кланов России с общим состоянием в 2,7 миллиарда долларов.
В рейтинге издания в 2018 году у братьев было по 700 миллионов долларов, в топ-200 богатейших бизнесменов в 2019 году вошел только Дмитрий с 600 миллионами.
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Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.
Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.
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Следственный комитет РФПромсвязьбанкДмитрий АнаньевАлексей АнаньевРоссияПроисшествия
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