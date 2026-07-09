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Шубенков высказался об иске ВФЛА в CAS - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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19:52 09.07.2026
Шубенков высказался об иске ВФЛА в CAS

Шубенков об иске ВФЛА в CAS: лишь бы деньги зря не потратили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шубенков
Сергей Шубенков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
  • Сергей Шубенков выразил надежду, что средства, потраченные ВФЛА на разбирательство в CAS, не будут израсходованы зря.
  • Шубенков отметил, что ранее ВФЛА уже пыталась оспорить в CAS решение о недопуске на Олимпийские игры, но безуспешно.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не потратит зря средства на разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу против Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА сообщила, что подала иск в CAS.
"Мы как были невыездными и довольствовались домашними российскими, ну и немножко белорусскими стартами, так и будем продолжать это делать. Пока на своем посту находится Себастьян Коу, глава World Athletics, наше положение не изменится. Он занял позицию очень твердо и последовательно ее отстаивает. И в прошлом году он ее отстаивал вопреки тогдашним рекомендациям МОК допускать юниоров, молодежь и так далее", - сказал Шубенков.
"И тут вдруг иск в CAS. Честно говоря, я даже несколько удивлен. Потому что в 2016 году ВФЛА тоже пыталась оспаривать в CAS решение о недопуске на Олимпийские игры, в том числе и меня. Тогда мы испробовали все - ничего не получилось. Что получится в этот раз, мне сказать сложно. Опять же, потому что я в детали не вникал, но уже и не хочу вникать. Единственное, за что переживаю, - сейчас в CAS судиться очень дорого и долго. Лишь бы деньги зря не потратили. Понимаю, что деньги не мои, но за державу будет обидно", - добавил Шубенков.
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Сергей ШубенковСебастьян КоуСпортивный арбитражный суд (CAS)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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