Шубенков высказался об иске ВФЛА в CAS

"Мы как были невыездными и довольствовались домашними российскими, ну и немножко белорусскими стартами, так и будем продолжать это делать. Пока на своем посту находится Себастьян Коу, глава World Athletics, наше положение не изменится. Он занял позицию очень твердо и последовательно ее отстаивает. И в прошлом году он ее отстаивал вопреки тогдашним рекомендациям МОК допускать юниоров, молодежь и так далее", - сказал Шубенков.

"И тут вдруг иск в CAS. Честно говоря, я даже несколько удивлен. Потому что в 2016 году ВФЛА тоже пыталась оспаривать в CAS решение о недопуске на Олимпийские игры, в том числе и меня. Тогда мы испробовали все - ничего не получилось. Что получится в этот раз, мне сказать сложно. Опять же, потому что я в детали не вникал, но уже и не хочу вникать. Единственное, за что переживаю, - сейчас в CAS судиться очень дорого и долго. Лишь бы деньги зря не потратили. Понимаю, что деньги не мои, но за державу будет обидно", - добавил Шубенков.