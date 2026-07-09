Школьник, набравший 300 баллов, раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик сдал ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку, математике и физике.

Славик перешел в 10-м классе в президентский физико-математический лицей №239 и считает, что высокие баллы стали результатом упорного обучения и усердия учителей.

По словам Славика, для успешной сдачи ЕГЭ важно иметь прочную теоретическую базу, а для получения высоких баллов от 90 и выше необходимо дополнительно решить большое количество экзаменационных заданий.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик, сдавший ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам, рассказал, что таких результатов он достиг благодаря упорному обучению в лицее и усердию учителей.

"В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей №239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя... Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все "егэшные" потребности", – рассказал деловой газете ВЗГЛЯД Славик.

Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Он пояснил, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.