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Школьник, набравший 300 баллов, раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 09.07.2026
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20:45 09.07.2026 (обновлено: 20:46 09.07.2026)
Школьник, набравший 300 баллов, раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ

Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик сдал ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку, математике и физике.
  • Славик перешел в 10-м классе в президентский физико-математический лицей №239 и считает, что высокие баллы стали результатом упорного обучения и усердия учителей.
  • По словам Славика, для успешной сдачи ЕГЭ важно иметь прочную теоретическую базу, а для получения высоких баллов от 90 и выше необходимо дополнительно решить большое количество экзаменационных заданий.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик, сдавший ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам, рассказал, что таких результатов он достиг благодаря упорному обучению в лицее и усердию учителей.
"В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей №239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя... Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все "егэшные" потребности", – рассказал деловой газете ВЗГЛЯД Славик.
Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Он пояснил, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.
По его словам, для успешной сдачи Единого государственного экзамена важно иметь прочную теоретическую базу. Однако если выпускник не ставит перед собой цель получить высокие баллы от 90 и выше, то достаточно просто "набить руку", решив большое количество экзаменационных заданий.
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