Семака признали лучшим тренером сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.
- Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 проходит 9 июля в Москве.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак занял первое место в голосовании болельщиков, журналистов и экспертов. На награду также претендовали Андрей Талалаев ("Балтика") и Мурад Мусаев ("Краснодар").
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