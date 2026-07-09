Рейтинг@Mail.ru
Семака признали лучшим тренером сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:21 09.07.2026
Семака признали лучшим тренером сезона в РПЛ

Тренер "Зенита" Семак получил награду лучшему тренеру сезона РПЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сергей Семак. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.
  • Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 проходит 9 июля в Москве.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 проходит 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".
Семак занял первое место в голосовании болельщиков, журналистов и экспертов. На награду также претендовали Андрей Талалаев ("Балтика") и Мурад Мусаев ("Краснодар").
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Дивеева признали лучшим защитником сезона в РПЛ
Вчера, 21:01
 
ФутболСпортМоскваАндрей ТалалаевМосфильмСергей СемакМурад МусаевЗенитБалтикаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала