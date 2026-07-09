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Сперцяна признали лучшим полузащитником сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
21:09 09.07.2026
Сперцяна признали лучшим полузащитником сезона в РПЛ

Сперцяна четвертый раз подряд признали лучшим полузащитником сезона в РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эдуард Сперцян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Сперцян назван лучшим полузащитником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, на счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян назван лучшим полузащитником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 проходит в центре кино "Мосфильм". Также на награду претендовали Вендел ("Зенит") и Алексей Батраков ("Локомотив").
"Краснодар" по итогам чемпионата России занял второе место. На счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов. Он становился обладателем награды лучшему полузащитнику предыдущие три сезона. Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
Во вторник стало известно, что Сперцян подписал контракт с саудовским "Аль-Ахли".
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Дивеева признали лучшим защитником сезона в РПЛ
Вчера, 21:01
 
ФутболСпортЭдуард СперцянРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Краснодар
 
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