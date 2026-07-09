Сперцяна признали лучшим полузащитником сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эдуард Сперцян назван лучшим полузащитником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
- «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, на счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян назван лучшим полузащитником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Краснодар" по итогам чемпионата России занял второе место. На счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов. Он становился обладателем награды лучшему полузащитнику предыдущие три сезона. Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
Во вторник стало известно, что Сперцян подписал контракт с саудовским "Аль-Ахли".
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