Сперцяна признали лучшим полузащитником сезона в РПЛ

"Краснодар" по итогам чемпионата России занял второе место. На счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов. Он становился обладателем награды лучшему полузащитнику предыдущие три сезона. Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.