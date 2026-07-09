Рейтинг@Mail.ru
Дивеева признали лучшим защитником сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:01 09.07.2026
Дивеева признали лучшим защитником сезона в РПЛ

Дивеев признан лучшим защитником РПЛ в сезоне-2025/26

© Соцсети ФК "Зенит"Игорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Игорь Дивеев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Дивеев назван лучшим защитником сезона в Российской премьер-лиге.
  • «Зенит» занял первое место по итогам чемпионата России, а Дивеев отыграл 28 встреч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист петербургского "Зенита" Игорь Дивеев назван лучшим защитником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 проходит в центре кино "Мосфильм". Также на награду претендовали Диего Коста ("Краснодар") и Мингиян Бевеев ("Балтика").
"Зенит" по итогам чемпионата России занял первое место. Дивеев, перешедший по ходу сезона из ЦСКА в "Зенит", отыграл 28 встреч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Батраков стал лучшим молодым игроком сезона в РПЛ
Вчера, 20:53
 
ФутболСпортРоссияМосфильмИгорь ДивеевДиего КостаМингиян БевеевЗенитКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Балтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала