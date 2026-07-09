Дивеева признали лучшим защитником сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Дивеев назван лучшим защитником сезона в Российской премьер-лиге.
- «Зенит» занял первое место по итогам чемпионата России, а Дивеев отыграл 28 встреч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист петербургского "Зенита" Игорь Дивеев назван лучшим защитником сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Зенит" по итогам чемпионата России занял первое место. Дивеев, перешедший по ходу сезона из ЦСКА в "Зенит", отыграл 28 встреч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.