Кинематографисты из ЮАР проехали 20 тысяч километров по России

Краткий пересказ от РИА ИИ Кинематографисты из ЮАР Йохан Баденхорст и Страйхер преодолели 20 тысяч километров на грузовиках «Урал» и приехали в Магадан, чтобы снять фильм о России.

Экспедиция стартовала из Мурманска и за 2,5 месяца посетила 30 регионов России.

Цель проекта — показать культурное многообразие России, ее богатые традиции, образ жизни коренных народов, архитектурные памятники и уникальную природу.

МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Путешественники-кинематографисты из ЮАР, снимающие фильм о России, Йохан Баденхорст и Страйхер приехали в Магадан, преодолев 20 тысяч километров на двух грузовиках "Урал", передает корреспондент РИА Новости.

Девятого мая экспедиция кинематографистов из ЮАР стартовала из Мурманска – крупнейшего в мире города за полярным кругом. За 2,5 месяца пути на грузовике южноафриканские путешественники преодолели около 20 тысяч километров и посетили 30 регионов России. Магадан — финальная точка маршрута. Как пояснил журналистам Йохан Баденхорст, главное в его медиапроекте — поведать мировой аудитории о культурном многообразии России, ее богатых традициях, образе жизни коренных народов, архитектурных памятниках и уникальной природе.

"Всегда была мечта приехать и посмотреть, на что похожа Россия, потому что мы, южноафриканцы, мало знаем о вашей стране. Мы знаем о ваших композиторах и писателях, о Чайковском и Достоевском. Но мы не знаем этих людей. Мы не знаем, что вы едите. Мы не знаем, что вы пьете, из чего складывается ваша жизнь, и я думаю, что в нашем путешествии, которое мы проделали за последние три месяца, у нас открылось небольшое окно, мы заглянули в душу России и это была огромная привилегия, большое всем вам спасибо", - сказал РИА Новости на въезде в Магадан Йохан Баденхорст.

Он добавил, что самой тяжелой частью дороги стала трасса "Колыма", ее путешественники преодолевали 4 дня.

"Трасса Колыма - дорога очень и очень сложная. И я думаю, что в этом заключается и ее прелесть. Мы ведь не одни проделали такой путь. Мы видели парней на мотоциклах, другие люди путешествовали на внедорожниках. Это дорога в Магадан, трасса, по которой люди едут из Якутии и летом, и зимой. Это способ проверить себя, свои силы. Думаю, об это трассе нужно больше рассказывать людям", - добавил Йохан Баденхорст.