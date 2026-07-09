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В МИД прокомментировали идею ЕС запретить въезд участникам СВО - РИА Новости, 09.07.2026
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01:00 09.07.2026
В МИД прокомментировали идею ЕС запретить въезд участникам СВО

МИД назвал дискриминацией запрет ЕС на визы для ветеранов российской армии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что возможный запрет Евросоюза на визы для ветеранов российской армии будет являться дискриминацией.
  • Любое решение, которое принимает государство, не должно носить дискриминационного характера, подчеркнул дипломат.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на визы для ветеранов российской армии будет являться дискриминацией, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
В начале июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года. Как сообщил в конце июня официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, в ЕС подготовят "целевые ограничительные визовые меры" в отношении россиян.
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"Вопрос о допуске тех или иных граждан на свою территорию является внутренним делом с одной стороны государства, но как уже мы неоднократно подчеркивали, в том числе и в ходе сегодняшнего мероприятия, при обсуждении презентации нашего доклада, речь идет о том, что любое решение, которое государство принимает, оно не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что такое решение носит именно дискриминационный характер", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и, как она ранее называлась, "Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе" (СБСЕ), когда только проводились изначальные встречи, когда принимался Хельсинский заключительный акт СБСЕ, то основное требование западных коллег - Соединенных Штатов Америки и европейских стран - было требование к Советскому Союзу о том, чтобы он ни в коем случае не нарушал право на свободу передвижения. То есть для них совершенно очевидна была необходима возможность свободно выезжать и въезжать, уточнил представитель МИД.
Сейчас же, по словам директора департамента, когда Москва напоминаем своим западным коллегам о том, что они нарушают свое же требование при создании СБСЕ и ОБСЕ, а именно - требование о соблюдении права на свободу передвижения, они очень любят полностью менять характер дискуссии.
"Они говорят, что нет, такого никогда не требовали, что они якобы говорят о том, что вот их требование о праве на свободу передвижения касалось исключительно передвижения внутри самого государства. То есть произошла полная подмена понятий, но как рукописи не горят, так и то, что мы помним о том, что они утверждали, и все эти их требования задокументированы, и все прекрасно помнят, в каком виде и как они толковали соответствующее", - пояснил Лукьянцев.
На вопрос, планирует ли российская сторона в рамках принципа взаимности ответить на такие меры, он отметил, что надо дождаться соответствующего решения, когда и если оно будет принято. "Не я принимаю соответствующее решение, но действительно в международном праве, в международных отношениях принцип взаимности никто не отменял, и он действует очень четко", - уточнил собеседник агентства.
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