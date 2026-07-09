Краткий пересказ от РИА ИИ Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что возможный запрет Евросоюза на визы для ветеранов российской армии будет являться дискриминацией.

Любое решение, которое принимает государство, не должно носить дискриминационного характера, подчеркнул дипломат.

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Возможный запрет Евросоюза на визы для ветеранов российской армии будет являться дискриминацией, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

В начале июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года. Как сообщил в конце июня официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, в ЕС подготовят "целевые ограничительные визовые меры" в отношении россиян.

"Вопрос о допуске тех или иных граждан на свою территорию является внутренним делом с одной стороны государства, но как уже мы неоднократно подчеркивали, в том числе и в ходе сегодняшнего мероприятия, при обсуждении презентации нашего доклада, речь идет о том, что любое решение, которое государство принимает, оно не должно носить дискриминационного характера. И в данном случае совершенно очевидно, что такое решение носит именно дискриминационный характер", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и, как она ранее называлась, "Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе" (СБСЕ), когда только проводились изначальные встречи, когда принимался Хельсинский заключительный акт СБСЕ, то основное требование западных коллег - Соединенных Штатов Америки и европейских стран - было требование к Советскому Союзу о том, чтобы он ни в коем случае не нарушал право на свободу передвижения. То есть для них совершенно очевидна была необходима возможность свободно выезжать и въезжать, уточнил представитель МИД.

Сейчас же, по словам директора департамента, когда Москва напоминаем своим западным коллегам о том, что они нарушают свое же требование при создании СБСЕ и ОБСЕ, а именно - требование о соблюдении права на свободу передвижения, они очень любят полностью менять характер дискуссии.

"Они говорят, что нет, такого никогда не требовали, что они якобы говорят о том, что вот их требование о праве на свободу передвижения касалось исключительно передвижения внутри самого государства. То есть произошла полная подмена понятий, но как рукописи не горят, так и то, что мы помним о том, что они утверждали, и все эти их требования задокументированы, и все прекрасно помнят, в каком виде и как они толковали соответствующее", - пояснил Лукьянцев.