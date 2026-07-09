Россия проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что 5 июля беспилотник повредил градирню энергоблока Курской АЭС-2, находящегося в стадии строительства.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и к соблюдению принципов обеспечения ядерной безопасности.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Россия проинформировала МАГАТЭ об атаке БПЛА 5 июля по Курской АЭС-2, говорится в заявлении Агентства.

МАГАТЭ было проинформировано Российской Федерацией о том, что 5 июля беспилотник попал в градирню энергоблока, находящегося в стадии строительства, на Курской АЭС-2 и повредил ее", - сообщило МАГАТЭ.

Как отметил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, такие инциденты показывают, что ситуация с ядерной безопасностью и физической защитой остается хрупкой в условиях войны, а военная активность продолжает иметь место близ крупных ядерных объектов.

"Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и к полному соблюдению Семи неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и физической защиты в условиях вооруженного конфликта, а также Пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС", - приводятся в релизе слова Гросси.