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Россия проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2 - РИА Новости, 09.07.2026
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19:07 09.07.2026
Россия проинформировала МАГАТЭ об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2

Россия проинформировала МАГАТЭ об атаке дронов ВСУ на Курскую АЭС-2

© РИА Новости / Пресс-служба Курской АЭС | Перейти в медиабанкКурская АЭС-2
Курская АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Курской АЭС
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Курская АЭС-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что 5 июля беспилотник повредил градирню энергоблока Курской АЭС-2, находящегося в стадии строительства.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и к соблюдению принципов обеспечения ядерной безопасности.
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подтвердил удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Россия проинформировала МАГАТЭ об атаке БПЛА 5 июля по Курской АЭС-2, говорится в заявлении Агентства.
"МАГАТЭ было проинформировано Российской Федерацией о том, что 5 июля беспилотник попал в градирню энергоблока, находящегося в стадии строительства, на Курской АЭС-2 и повредил ее", - сообщило МАГАТЭ.
Как отметил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси, такие инциденты показывают, что ситуация с ядерной безопасностью и физической защитой остается хрупкой в условиях войны, а военная активность продолжает иметь место близ крупных ядерных объектов.
"Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и к полному соблюдению Семи неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и физической защиты в условиях вооруженного конфликта, а также Пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС", - приводятся в релизе слова Гросси.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в понедельник сообщил журналистам, что ВСУ в ночное время совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2.
Курская АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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6 июля, 18:24
 
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