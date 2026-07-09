"На очереди Германия": Дегтярев пригрозил Европе судом за недопуск россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный союз биатлонистов заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.

"Впереди много работы. Некоторые федерации будут упираться, с ними вопросы будем решать в суде. Часть федераций будет находиться под давлением европейцев. Часть стран препятствует проведению соревнований, в основном Прибалтика, Польша, Германия. Все они постепенно будут лишены права проведения международных соревнований. Позиция европейцев в МОК вызывает только сожаление и раздражение. Они полностью оторвались от реальности. Европейцы думали, что они мейнстрим, но они не мейнстрим, они становятся маргиналами международного спортивного движения", - сказал Дегтярев журналистам.

Ранее Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия и чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа принимать россиян.