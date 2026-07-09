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"На очереди Германия": Дегтярев пригрозил Европе судом за недопуск россиян - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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15:48 09.07.2026 (обновлено: 18:05 09.07.2026)
"На очереди Германия": Дегтярев пригрозил Европе судом за недопуск россиян

Дегтярев: многие федерации будут препятствовать возвращению россиян

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
  • Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный союз биатлонистов заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого, в частности, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный союз биатлонистов заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.
"Впереди много работы. Некоторые федерации будут упираться, с ними вопросы будем решать в суде. Часть федераций будет находиться под давлением европейцев. Часть стран препятствует проведению соревнований, в основном Прибалтика, Польша, Германия. Все они постепенно будут лишены права проведения международных соревнований. Позиция европейцев в МОК вызывает только сожаление и раздражение. Они полностью оторвались от реальности. Европейцы думали, что они мейнстрим, но они не мейнстрим, они становятся маргиналами международного спортивного движения", - сказал Дегтярев журналистам.
Ранее Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия и чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа принимать россиян.
"Эстонию уже лишили двух чемпионатов, Польшу лишили, на очереди Германия - у них будут сюрпризы. Они благодаря своей волюнтаристской позиции будут лишаться международных стартов. Мы над этим работаем, и не только мы, а все здравомыслящие страны", - подчеркнул Дегтярев.
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СпортРоссияЭстонияГерманияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
 
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