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Каррера заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Италии - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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09:04 09.07.2026
Каррера заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Италии

Экс-тренер "Спартака" Каррера: в России безопаснее, чем в Италии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМассимо Каррера
Массимо Каррера - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Массимо Каррера . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массимо Каррера заявил, что в России он ощущает себя в большей безопасности, чем в Италии.
  • Массимо Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2016 года по осень 2018-го и под его руководством команда выиграла чемпионат России в сезоне 2016/2017 и завоевала Суперкубок России.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил РИА Новости, что в России он ощущает себя в большей безопасности, чем в Италии.
Каррера занимал пост главного тренера "Спартака" с лета 2016 года по осень 2018-го. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок России.
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"Если кто-то спрашивает у меня что-то о России, я всегда отзываюсь хорошо. В каком-то смысле в России безопаснее, чем в Италии. Никто не должен трогать Россию! Мне всегда было хорошо здесь, я всегда счастлив приезжать в Россию", - сказал Каррера.
В последние годы в Москву прилетали чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти, Андреа Пирло и Марко Матерацци. Их визит в российскую столицу вызывал негативную реакцию на родине. "Мы спортсмены и профессионалы - едем туда, куда нас приглашают. То, что происходит в мире на политическом уровне, нас не касается и не интересует", - подчеркнул собеседник агентства.
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ФутболРоссияИталияМоскваМассимо КаррераМарко МатерацциСпортСпартак МоскваФранческо ТоттиАндреа Пирло
 
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