Каррера заявил, что в России чувствует себя безопаснее, чем в Италии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера заявил РИА Новости, что в России он ощущает себя в большей безопасности, чем в Италии.

"Если кто-то спрашивает у меня что-то о России, я всегда отзываюсь хорошо. В каком-то смысле в России безопаснее, чем в Италии. Никто не должен трогать Россию! Мне всегда было хорошо здесь, я всегда счастлив приезжать в Россию", - сказал Каррера.

В последние годы в Москву прилетали чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти, Андреа Пирло и Марко Матерацци. Их визит в российскую столицу вызывал негативную реакцию на родине. "Мы спортсмены и профессионалы - едем туда, куда нас приглашают. То, что происходит в мире на политическом уровне, нас не касается и не интересует", - подчеркнул собеседник агентства.