"Он же играет не один": Журова оценила действия Роналду на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что Криштиану Роналду в силу возраста уже не является лучшим футболистом сборной Португалии.
- Сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним, и после поражения был замечен со слезами на глазах.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что многолетний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в силу возраста уже не является лучшим футболистом команды, осознание этого не позволило форварду ярко проявить себя на чемпионате мира.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала мирового первенства, проходящего в США, Канаде и Мексике. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры португалец был замечен со слезами на глазах.
06 июля 2026 • начало в 22:00
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"Криштиану Роналду – футболист, который в любом случае надолго запомнится всем и яркой игрой, и своим эпатажем. И многие в мире с большим интересом следили за ним как за человеком, который делает еще и что-то другое кроме футбола. За человеком, который всегда следил и за модой, и за своим внешним видом и который хотел выглядеть для всех примером. Нравился он кому-то или нет – это уже дело вкуса, но на протяжении многих лет Криштиану производил очень яркое впечатление", - сказала Журова.
"Я отношу себя к болельщикам, которые нечасто смотрят футбол. Но когда знаю, что сборная Португалии будет играть за выход в какую-то стадию турнира, у меня основная надежда все равно связана с Роналду. Несмотря на то, что в команде уже есть и немало других хороших игроков. Знаю, что он самый главный и лучший, а когда он понимает, что быть лучшим у него уже не получается, то у него и играть уже, наверное, получается не так, как прежде. Потому что в случае неудачи претензии по умолчанию в первую очередь будут предъявлены ему. Что он не забил, что команда не победила, хотя понятно, что Роналду же играет не один. А ведь он не такой уже и молодой спортсмен", - добавила собеседница агентства.
Роналду 41 год, он делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по 6). Также нападающий является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках данных соревнований пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 27 матчей и забил 11 голов. На текущем чемпионате португалец на групповой стадии дважды поразил ворота сборной Узбекистана (5:0), а затем впервые отличился в плей-офф, реализовав пенальти в ворота хорватов (2:1).