В Ленинградской области сбили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. БПЛА противника сбит в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет. Он также поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.