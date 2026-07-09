В Ленинградской области сбили беспилотник ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области сбит БПЛА противника.
- Жертв и разрушений нет, беспилотная опасность отменена.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. БПЛА противника сбит в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. Был сбит один БПЛА противника", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет. Он также поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.
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