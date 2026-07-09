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Путин поручил содействовать празднованию юбилея музея-квартиры Пушкина - РИА Новости, 09.07.2026
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12:52 09.07.2026 (обновлено: 13:41 09.07.2026)
Путин поручил содействовать празднованию юбилея музея-квартиры Пушкина

Путин поручил содействовать празднованию 100-летия музея-квартиры Пушкина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина.
  • Ответственными за исполнение поручения назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
  • Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 2 июня, приводит пресс-служба Кремля.
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"Минкультуры России совместно с правительством Санкт-Петербурга оказать содействие в проведении в 2027 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания Мемориального музея-квартиры А.С.Пушкина (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийский музей А.С.Пушкина")", - говорится в перечне.
Ответственными за исполнение поручения назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Доклад необходимо представить до 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года.
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