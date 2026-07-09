Путин поручил содействовать празднованию юбилея музея-квартиры Пушкина

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Доклад необходимо представить до 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года.