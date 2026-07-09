Путин поручил содействовать празднованию юбилея музея-квартиры Пушкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина.
- Ответственными за исполнение поручения назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 2 июня, приводит пресс-служба Кремля.
"Минкультуры России совместно с правительством Санкт-Петербурга оказать содействие в проведении в 2027 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания Мемориального музея-квартиры А.С.Пушкина (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийский музей А.С.Пушкина")", - говорится в перечне.
Ответственными за исполнение поручения назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Доклад необходимо представить до 1 января 2027 года и до 1 января 2028 года.