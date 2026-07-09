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В Петербурге осудили главу частной клиники за легализацию иностранцев - РИА Новости, 09.07.2026
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14:10 09.07.2026
В Петербурге осудили главу частной клиники за легализацию иностранцев

Главе клиники в Петербурге дали срок за легализацию мигрантов под видом лечения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу частной клиники в Петербурге Льва Авербаха приговорили к трем годам условно за организацию незаконного въезда в Россию более 200 иностранцев.
  • Его соучастником стал коммерческий директор клиники Дмитрий Яковлев, который получил два года колонии общего режима.
  • Авербах и Яковлев признали вину в организации незаконной миграции в период с апреля 2021 по июль 2022 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам условно главу частной клиники Льва Авербаха, который вместе с топ-менеджером незаконно легализовал более 200 иностранцев, якобы приглашенных на лечение, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что в 2021 году Авербах разработал план по беспрепятственному пересечению иностранцами государственной границы "под видом оказания медицинской помощи, заведомо не намереваясь предоставлять услуги медицинского характера". Его соучастником стал коммерческий директор той же частной клиники Дмитрий Яковлев.
В результате в период с апреля 2021 по июль 2022 года были созданы условия для незаконного въезда в Россию не менее 231 иностранца, от которых Авербах и Яковлев получили в совокупности около 5,7 миллиона рублей, уточняет пресс-служба. Фигуранты признаны виновными по статье 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции, они полностью признали вину.
"Суд назначил наказание... Авербаху в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с общей врачебной практикой, сроком на 2 года 11 месяцев", – говорится в сообщении.
Яковлев получил два года колонии общего режима.
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