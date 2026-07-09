В Петербурге осудили главу частной клиники за легализацию иностранцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам условно главу частной клиники Льва Авербаха, который вместе с топ-менеджером незаконно легализовал более 200 иностранцев, якобы приглашенных на лечение, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что в 2021 году Авербах разработал план по беспрепятственному пересечению иностранцами государственной границы "под видом оказания медицинской помощи, заведомо не намереваясь предоставлять услуги медицинского характера". Его соучастником стал коммерческий директор той же частной клиники Дмитрий Яковлев.