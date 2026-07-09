Глава Приднестровья рассказал о последствиях энергетического кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Приднестровье продолжает испытывать негативное воздействие энергетического кризиса, заявил глава ПМР Красносельский.

Молдова в виде пошлин отобрала у Приднестровья десятки миллионов долларов с начала 2024 года.

По итогам 2025 года в ПМР зафиксировали существенное снижение промышленного производства, экспорта товаров и ВВП.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Приднестровье испытывает негативное воздействие энергетического кризиса, сообщил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Безусловно, ситуация тяжелая, мы этого не скрываем. Приднестровье продолжает испытывать негативное воздействие энергетического кризиса, а также блокадных мер соседней Молдовы , которая только в виде пошлин отобрала у Приднестровья десятки миллионов долларов, начиная с 1 января 2024 года", - сказал Красносельский

Лидер ПМР добавил, что по итогам 2025 года зафиксировано существенное снижение промышленного производства, экспорта товаров, ВВП.

« "Значительно упали доходы бюджета. В этих условиях приходится корректировать расходные статьи, сокращать фонды и программы развития. Это вынужденные, но, я уверен, временные меры. Главное для нас сейчас – сохранить устойчивость социальной сферы, поэтому поступающие доходы в приоритетном порядке идут на выплату зарплат, пенсий и пособий", - отметил Красносельский.

Ранее глава ПМР заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии России получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.