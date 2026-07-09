Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья рассказал о последствиях энергетического кризиса - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 09.07.2026
Глава Приднестровья рассказал о последствиях энергетического кризиса

Красносельский: ПМР испытывает негативное воздействие энергетического кризиса

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приднестровье продолжает испытывать негативное воздействие энергетического кризиса, заявил глава ПМР Красносельский.
  • Молдова в виде пошлин отобрала у Приднестровья десятки миллионов долларов с начала 2024 года.
  • По итогам 2025 года в ПМР зафиксировали существенное снижение промышленного производства, экспорта товаров и ВВП.
ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Приднестровье испытывает негативное воздействие энергетического кризиса, сообщил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Безусловно, ситуация тяжелая, мы этого не скрываем. Приднестровье продолжает испытывать негативное воздействие энергетического кризиса, а также блокадных мер соседней Молдовы, которая только в виде пошлин отобрала у Приднестровья десятки миллионов долларов, начиная с 1 января 2024 года", - сказал Красносельский.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Молдавия ведет информационную войну против Приднестровья, заявил глава ПМР
01:30
Лидер ПМР добавил, что по итогам 2025 года зафиксировано существенное снижение промышленного производства, экспорта товаров, ВВП.
«
"Значительно упали доходы бюджета. В этих условиях приходится корректировать расходные статьи, сокращать фонды и программы развития. Это вынужденные, но, я уверен, временные меры. Главное для нас сейчас – сохранить устойчивость социальной сферы, поэтому поступающие доходы в приоритетном порядке идут на выплату зарплат, пенсий и пособий", - отметил Красносельский.
Ранее глава ПМР заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии России получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Читайте полный текст интервью Вадима Красносельского >>
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В ПМР оценили уровень проблем между Приднестровьем и Молдавией
3 июля, 01:40
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала