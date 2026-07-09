Вадим Красносельский: миротворцы России — единственная гарантия мира

Между Молдавией и Приднестровьем сформировалась взрывоопасная ситуация, так как Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, а проблемы между сторонами приобрели критический характер, поэтому пропасть между двумя берегами Днестра только растет. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью РИА Новости рассказал о сложных отношениях с Кишиневом, опасениях Тирасполя в отношении милитаризации Молдавии и единственной гарантии мира на Днестре в лице российских миротворцев.

— В Кишиневе политики, эксперты и журналисты все чаще говорят о том, что процесс реинтеграции Приднестровья запущен и неизбежен. Что в Тирасполе думают по этому поводу? Действительно ли есть подвижки в данном процессе?

— Вводить в заблуждение международное сообщество, как видим, можно достаточно долго. Однако в реальности проблема урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем за 35 лет так и не была разрешена, несмотря на бодрую кишиневскую пропаганду. Более того, стараниями руководства Республики Молдова за последние годы количество проблем не только многократно возросло, но они приобрели критический характер. В итоге глубочайшие концептуальные различия в идентичности народов Молдовы и Приднестровья стали очевидными теперь даже для Европейского союза.

Невозможно полностью прекратить переговорный процесс с Приднестровьем и путем запугивания приднестровских граждан, нелегитимными финансовыми поборами, депортациями целых семей и другими методами нарушения прав и свобод человека добиться успехов в урегулировании конфликта. Но это именно то, что сегодня делает Кишинев.

Если смотреть на ситуацию трезво, без пропаганды, то можно понять, что пропасть между двумя берегами Днестра на самом деле только растет. О каком прогрессе может идти речь, если реального диалога нет? Формат "5+2" не работает уже много лет. От прямого взаимодействия на уровне высшего руководства Кишинев категорически отказывается. От своих обязательств в рамках ранее подписанных договоренностей — тоже.

Контакты на уровне политпредставителей и экспертных групп нельзя назвать диалогом. Молдавский представитель прямо признал, что у него нет мандата на принятие решений и никаких соглашений с Приднестровьем Молдова заключать не будет. Кишинев игнорирует наши рациональные предложения и, похоже, не собирается принимать никаких решений в интересах людей. Нынешние непродуктивные встречи нужны молдавской стороне лишь для того, чтобы вводить внешних доноров в заблуждение, имитируя видимость мнимой стабильности в молдо-приднестровском урегулировании.

В реальности наблюдается многолетняя деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования именно по причине деструктивных подходов Кишинева. Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления. Из-за этого количество проблем растет как снежный ком. Если молдо-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими.

— Должностные лица Молдавии продолжают говорить, что представителям Приднестровья ничего не угрожает в Кишиневе. Поэтому они настаивают, чтобы встречи переговорщиков проходили на молдавской территории, и делают ставку на обсуждение вопроса функционирования фонда конвергенции. Готов ли Тирасполь к переговорам на таких и в таких условиях?

— А кто изначально разрушил существовавший ранее порядок очередности проведения встреч переговорного процесса? Не Молдова ли, которая, во-первых, отказалась от договоренности о передвижении должностных лиц сторон, заключенной под гарантии главы миссии ОБСЕ, а во-вторых, приняла так называемый закон о сепаратизме? После этого как-то глупо спекулировать на этой теме и заявлять, что представителям Приднестровья якобы ничего не угрожает. Это очевидная неправда в условиях, когда приднестровцы в Молдове систематически подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки. Есть даже случаи депортации наших граждан, которых таким образом лишают возможности вернуться домой на постоянное место жительства. Это грубейшее нарушение основополагающих прав человека.

Если молдавская сторона хочет восстановить прежнюю практику встреч на своей территории — пожалуйста, мы не против. Только для начала отмените репрессивные нормы в своем уголовном кодексе, угрожающие каждому жителю Приднестровья. Однако Кишинев упрямо держится за этот инструмент политизированного преследования приднестровцев, даже несмотря на его критику со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Еврокомиссии. И это о многом говорит.

Что касается так называемого фонда конвергенции, то единственное, что здесь нужно обсуждать, — это отмена данного дискриминационного решения, которое, как и в случае с таможенными пошлинами, имеет исключительно одну цель — обобрать бизнес и население Приднестровья.

Если Молдова действительно нацелена на интересы и благо людей, предлагаю сконцентрироваться на приднестровской инициативе о совместном безбарьерном экономическом сотрудничестве, которую я передал на встречах с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и заместителем директора Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене. Мы готовы к обсуждению любых реалистичных предложений, которые направлены не на обнищание граждан, а на улучшение условий и повышение качества их жизни.

— Президент Молдавии Майя Санду недавно заявила, что вопрос Приднестровья и вывода российских войск может быть поднят в рамках возможных переговоров о завершении конфликта на территории Украины, и эту тему поднимут представители ЕС. Какова позиция Тирасполя по данному поводу?

— Знаете, я давно наблюдаю подобные настроения в молдавском руководстве: что ничего не надо делать, что в какой-то момент кто-то придет и решит конфликт за Кишинев. Конечно же, роль международных посредников важна, никто не отрицает. Но в первую очередь урегулирование конфликта — это обязанность его непосредственных участников. Обязанность перед нашими народами, перед мировым сообществом.

К тому же, как они себе это представляют: что, к примеру, ЕС или кто-то еще возьмет и начнет что-то решать за Приднестровье и Молдову без их участия? Это нонсенс со всех точек зрения. Права и интересы приднестровского народа должны защищать приднестровские переговорщики, так же как права и интересы народа Молдовы — молдавские. Для этого и существует переговорный процесс, где есть переговорные механизмы и площадки, большая договорная база, обширная повестка. Нам не надо начинать с нуля, можно и нужно садиться и работать на благо наших граждан, шаг за шагом двигаясь к окончательному урегулированию. Было бы желание. И не надо никого ждать.

— Недавно нижняя палата парламента Румынии автоматически одобрила законопроект об объединении с Молдавией. К чему может привести реализация данного законопроекта? Как это может отразиться на ситуации в Приднестровье?

— Если этот или подобный ему законопроект вступит в силу, то он лишь юридически закрепит ситуацию, которая существует де-факто. Интеграция Молдовы в Румынию происходит уже давно: в экономике, в энергетике, в военном строительстве, в культуре и образовании, в других сферах. Сами руководители Республики Молдова, включая высшее звено, заявляли, что на гипотетическом референдуме об объединении проголосовали бы "за". Конечно, если процесс так называемой унири будет формализован, то это создаст совершенно новые условия для всего регионального пространства, и для молдо-приднестровского урегулирования тоже.

— Должностные лица в Кишиневе говорят о том, что Молдавия начнет производить дроны на территории страны. Продолжается процесс милитаризации, строится военная база, из стран ЕС продолжают поставлять бронетехнику в молдавскую армию. Как вы думаете, к чему это может привести в условиях неполитического противостояния? Возрастают ли риски и угрозы для Приднестровья?

— Молдова могла бы инвестировать в собственную безопасность через диалог, укрепление доверия, четкое соблюдение договоренностей. И это бы отвечало интересам населения на обоих берегах Днестра. Однако вместо этого происходит всплеск немотивированной военной активности в Молдове. Говорю немотивированной, поскольку никто Молдове из ее соседей не угрожает, в том числе, само собой, и Приднестровье. Но почему-то выбран такой путь. Разумеется, мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Видим и появление новой военной техники, и развитие военной инфраструктуры, и другие меры.

Когда одна из сторон неурегулированного конфликта начинает резко вооружаться и фактически отказывается от прописанного в своей же Конституции нейтрального статуса — это, естественно, вызывает серьезные вопросы и обеспокоенность. Тем более что Кишинев уже применял оружие против Приднестровья. Только недавно мы отмечали годовщину Бендерской трагедии, когда власти Молдовы под прикрытием переговоров организовали массированное вторжение сил армии и полиции в мирный приднестровский город.

Я считаю, что главным достижением переговорного процесса за последние десятилетия было то, что мы сохранили мир. Да, были сложные периоды, были серьезные разногласия, но люди не слышали выстрелов, дети ходили в школы, семьи жили обычной жизнью. Для нас, и я уверен, что для жителей соседней страны тоже, это самая большая ценность. Поэтому, когда Молдова начала стремительно милитаризоваться, мы предложили подписать Декларацию о приверженности мирным методам в урегулировании. Очень краткий документ с главной мыслью — решать все спорные вопросы за столом переговоров. Это дало бы важный сигнал людям и в Приднестровье, и в Молдове. Однако молдавская сторона так и не согласилась подписать декларацию. На мой взгляд, достаточно показательный момент.

Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и ни у кого из политических деятелей Молдовы не возникнет мысли вновь направить оружие против мирного приднестровского народа. Тем не менее происходящие процессы вновь доказывают непреложную истину — единственной надежной гарантией сохранения мира в Приднестровской Молдавской Республике была и остается миротворческая операция на Днестре под эгидой России.

— Президент Владимир Путин своим указом упростил выдачу российского гражданства жителям Приднестровья. Образовалась солидная очередь. Как вы думаете, почему приднестровцы сегодня желают получить российское гражданство? Насколько оперативно они это смогут сделать?

— Действительно, только за первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства. Это еще раз доказывает своевременность и востребованность решения президента Российской Федерации. Мы ожидали такого наплыва обращений, поскольку Россия исторически всегда занимала особое место в жизни Приднестровья. Немало семей в Приднестровье имеют родственников в России. Многие учились там, работали, поддерживают постоянные контакты. Для значительной части людей российское гражданство является естественным продолжением этих связей.

Безусловно, такой большой поток желающих требует соответствующей организации работы. Во взаимодействии с российской стороной предпринимаются все возможные меры, чтобы сделать процесс оформления документов для граждан как можно более оперативным и удобным.

— Совсем скоро в Кишиневе должен закрыться центр российской культуры. Недавно предложили открыть Русский дом в Тирасполе. Какие вы еще видите перспективы для развития культурных связей Приднестровья и России?

— Культурные связи между Приднестровьем и Россией имеют глубокие исторические корни. На протяжении почти двухсот лет наш край был в составе Российской империи, затем Советского Союза. И даже после распада СССР культурно-гуманитарный диалог сохранялся и углублялся.

В Приднестровской Молдавской Республике трепетно относятся к сохранению русского языка, традиций, исторической памяти. Для нашего народа это очень важный элемент идентичности и даже повседневной жизни. Поэтому перспективы сотрудничества в этой сфере самые широкие. Это и культурные обмены, и совместные образовательные программы, и поддержка молодых талантов, и развитие контактов с российскими регионами. Особенно важно работать с молодежью. У России богатейшее культурное наследие, и Приднестровье заинтересовано в развитии этих связей.

— В Молдавии говорят, что приднестровская экономика находится в глубоком кризисе. В качестве примера приводят то, что в городах Приднестровья ночью отключают уличное освещение, а парламент продлевает режим ЧП в экономике. Что на самом деле происходит в экономике и энергетике Приднестровья?

— На протяжении всего прошлого года в Молдове звучали прогнозы о том, что Приднестровье рухнет то к концу месяца, то к концу квартала, то к концу года. Это был не только элемент информационной войны против нашего населения, дабы убедить его в том, что все плохо, что перспектив нет, и тем самым посеять сомнения в избранном курсе на независимое развитие в собственном государстве. Это еще и яркое свидетельство того, что там до сих пор отсутствует понимание, что такое приднестровский народ, чем он живет, каковы его идентичность, устремления и ценности.

Безусловно, ситуация тяжелая, мы этого не скрываем. Приднестровье продолжает испытывать негативное воздействие энергетического кризиса, а также блокадных мер соседней Молдовы, которая только в виде пошлин отобрала у Приднестровья десятки миллионов долларов, начиная с 1 января 2024 года.

По итогам прошлого года зафиксировано существенное снижение промышленного производства, экспорта товаров, ВВП. Значительно упали доходы бюджета. В этих условиях приходится корректировать расходные статьи, сокращать фонды и программы развития. Это вынужденные, но, я уверен, временные меры. Главное для нас сейчас — сохранить устойчивость социальной сферы, поэтому поступающие доходы в приоритетном порядке идут на выплату зарплат, пенсий и пособий.