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Правительство утвердило правила согласования назначения министров спорта - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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21:51 09.07.2026
Правительство утвердило правила согласования назначения министров спорта

Кабмин утвердили правила согласования назначения министров спорта в регионах

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
  • Для согласования назначения регионального министра спорта высшее должностное лицо субъекта РФ должно представить в Министерство спорта РФ ряд документов, включая анкету кандидата и копии документов об образовании, ученой степени и звании.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта, соответствующее постановление опубликовано в четверг.
"Утвердить прилагаемые правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта", - сообщается в документе.
В частности, для согласования назначения регионального министра спорта высшее должностное лицо субъекта РФ должно представить в Министерство спорта РФ ряд документов, в том числе заполненную кандидатом анкету, копии документа кандидата об образовании, ученой степени и ученом звании, рекомендательное письмо главы субъекта с обоснованием целесообразности назначения.
Президент России Владимир Путин в мае подписал закон о согласовании с Министерством спорта РФ назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.
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