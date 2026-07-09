Правительство утвердило правила согласования назначения министров спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство утвердило правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
- Для согласования назначения регионального министра спорта высшее должностное лицо субъекта РФ должно представить в Министерство спорта РФ ряд документов, включая анкету кандидата и копии документов об образовании, ученой степени и звании.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта, соответствующее постановление опубликовано в четверг.
"Утвердить прилагаемые правила согласования назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта", - сообщается в документе.
В частности, для согласования назначения регионального министра спорта высшее должностное лицо субъекта РФ должно представить в Министерство спорта РФ ряд документов, в том числе заполненную кандидатом анкету, копии документа кандидата об образовании, ученой степени и ученом звании, рекомендательное письмо главы субъекта с обоснованием целесообразности назначения.
Президент России Владимир Путин в мае подписал закон о согласовании с Министерством спорта РФ назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта.
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