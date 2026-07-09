В Гербильском районе Дагестана эвакуировали жителей 40 домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гергебильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после ливней.
- Эвакуированы жители 40 домов в селах Курми, Чалда и Кикуни.
- В горных районах Дагестана произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения.
МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Жители 40 домов эвакуированы в трех селах Гергебильского района Дагестана, где после ливней был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в администрации района.
В Гергебильском районе после обильных осадков поднялся уровннь воды в реке, что привело к подтоплениям. Власти муниципалитета ввели режим ЧС. Ранее в администрации района сообщили РИА Новости об эвакуации жителей около 20 домов в селе Кикуни.
"На данный момент в Гергебильском районе эвакуировали 40 домов после наводнения – в селах Курми, Чалда и Кикуни", – сказала собеседница агентства.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. В четверг врио главы республики Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни людей после подъемов уровня воды в реках, оползней и камнепадов нет.