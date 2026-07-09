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В Гербильском районе Дагестана эвакуировали жителей 40 домов - РИА Новости, 09.07.2026
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14:59 09.07.2026
В Гербильском районе Дагестана эвакуировали жителей 40 домов

В Гербильском районе Дагестана эвакуировали жителей 40 домов из-за подтопления

© Фото : Администрация МР "Кайтагский район"/MAXПоследствия разрушения дамбы в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана
Последствия разрушения дамбы в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Администрация МР "Кайтагский район"/MAX
Последствия разрушения дамбы в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гергебильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после ливней.
  • Эвакуированы жители 40 домов в селах Курми, Чалда и Кикуни.
  • В горных районах Дагестана произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения.
МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Жители 40 домов эвакуированы в трех селах Гергебильского района Дагестана, где после ливней был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в администрации района.
В Гергебильском районе после обильных осадков поднялся уровннь воды в реке, что привело к подтоплениям. Власти муниципалитета ввели режим ЧС. Ранее в администрации района сообщили РИА Новости об эвакуации жителей около 20 домов в селе Кикуни.
"На данный момент в Гергебильском районе эвакуировали 40 домов после наводнения – в селах Курми, Чалда и Кикуни", – сказала собеседница агентства.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. В четверг врио главы республики Федор Щукин сообщил, что угрозы для жизни людей после подъемов уровня воды в реках, оползней и камнепадов нет.
Последствия подтопления в Гергебильском районе Дагестана. 8 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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