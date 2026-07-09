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Правительство поможет потерявшим жилье из-за паводков в Чечне и Дагестане - РИА Новости, 09.07.2026
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14:59 09.07.2026 (обновлено: 15:11 09.07.2026)
Правительство поможет потерявшим жилье из-за паводков в Чечне и Дагестане

Мишустин: потерявшим жилье из-за ливней в Чечне и Дагестане выделят 4,4 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ выделит свыше 4,4 миллиарда рублей на восстановление жилья в Дагестане и Чечне, пострадавшего от паводков.
  • Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные — для приобретения нового.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит свыше 4,4 миллиарда рублей на восстановление пострадавшего от паводков жилья в Дагестане и Чечне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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"Прошедшей весной паводки, вызванные сильнейшими ливнями, напомню, нанесли сильный ущерб инфраструктуре Дагестана и Чеченской Республики. Имущество большого числа жителей этих российских субъектов серьезно пострадало у многих оно вообще разрушено", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что правительство ранее направляло средства республикам, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений.
"Сегодня рассмотрим вопрос о предоставлении еще 4,4 миллиарда рублей, основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные - для приобретения нового", - добавил Мишустин.
Премьер поручил Минстрою РФ оперативно направить средства в субъекты. Важно, чтобы жители как можно скорее привели в порядок свои дома и имущество и вернулись к нормальной, привычной жизни, отметил Мишустин.
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