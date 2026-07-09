Правительство поможет потерявшим жилье из-за паводков в Чечне и Дагестане

"Прошедшей весной паводки, вызванные сильнейшими ливнями, напомню, нанесли сильный ущерб инфраструктуре Дагестана и Чеченской Республики. Имущество большого числа жителей этих российских субъектов серьезно пострадало у многих оно вообще разрушено", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что правительство ранее направляло средства республикам, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений.