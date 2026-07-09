Российские пловцы завоевали три медали на юниорском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали в третий соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию.
- Чемпионами Европы стали Михаил Щербаков (200 метров комплексом) и Ксения Мишарина (1500 метров вольным стилем).
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали в третий соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.
Чемпионами Европы стали Михаил Щербаков (200 метров комплексом) и Ксения Мишарина (1500 метров вольным стилем).
Серебряные медали завоевали Серафима Фокина (100 метров баттерфляем), а также Ксения Мишарина, София Дьякова, Арина Брыканова и Ксения Сорокина (эстафета 4х200 метров вольным стилем). Бронзовыми призерами стали Кира Манохина (50 метров вольным стилем) и Анна Аршавская (1500 метров вольным стилем).
Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.