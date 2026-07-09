Рейтинг@Mail.ru
Российские пловцы завоевали три медали на юниорском ЧЕ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 09.07.2026
Российские пловцы завоевали три медали на юниорском ЧЕ

Россияне завоевали две золотые медали в третий день юниорского ЧЕ по плаванию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпортсмены
Спортсмены - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Спортсмены. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали в третий соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию.
  • Чемпионами Европы стали Михаил Щербаков (200 метров комплексом) и Ксения Мишарина (1500 метров вольным стилем).
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали в третий соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.
Чемпионами Европы стали Михаил Щербаков (200 метров комплексом) и Ксения Мишарина (1500 метров вольным стилем).
Серебряные медали завоевали Серафима Фокина (100 метров баттерфляем), а также Ксения Мишарина, София Дьякова, Арина Брыканова и Ксения Сорокина (эстафета 4х200 метров вольным стилем). Бронзовыми призерами стали Кира Манохина (50 метров вольным стилем) и Анна Аршавская (1500 метров вольным стилем).
Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
Спорстменки сборной России по синхронному плаванию - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Сборная России выиграла зачет юниорского ЧЕ по синхронному плаванию
4 июля, 20:43
 
СпортМюнхенЕвропаРоссияЧемпионат Европы по плаванию
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала