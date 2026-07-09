В Петербурге ликвидировали пожар в театре имени Комиссаржевской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В театре имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание на площади 50 квадратных метров.
- Пожар был ликвидирован в 20:35, сведений о пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Пожар в театре имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее в пресс-службе театра РИА Новости сообщали, что произошло возгорание, люди были эвакуированы. По данным ГУМЧС, происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров.
"В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 35 человек и 7 единиц техники.
Заместитель начальника городского управления МЧС РФ Игорь Титенок ранее сообщал, что пожар возник на сцене театра на общей площади 50 квадратных метров. По его словам, на момент возгорания театр готовился к вечернему спектаклю, в помещениях не было зрителей. Эвакуировались около 40 человек персонала.