В Петербурге ликвидировали пожар в театре имени Комиссаржевской

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Пожар в театре имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.

Ранее в пресс-службе театра РИА Новости сообщали, что произошло возгорание, люди были эвакуированы. По данным ГУМЧС, происходило горение обстановки на площади 50 квадратных метров.