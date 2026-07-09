Ликвидация возгорания в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. 9 июля 2026

Ликвидация возгорания в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. 9 июля 2026

В МЧС рассказали о пожаре в театре имени Комиссаржевской в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание на сцене общей площадью 50 квадратных метров.

Системы защиты и пожарная сигнализация сработали, что позволило быстро потушить возгорание.

На момент возгорания театр готовился к вечернему представлению, эвакуировались около 40 человек персонала, зрителей в помещениях не было.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Возгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло на сцене, его удалось быстро потушить благодаря срабатыванию систем защиты и пожарной сигнализации, сообщил заместитель начальника городского управления МЧС РФ Игорь Титенок.

Ранее в пресс-службе театра РИА Новости сообщали, что произошло возгорание, люди были эвакуированы. По данным ГУМЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

"Пожар возник на сцене... на общей площади 50 квадратных метров. Сработали системы защиты, пожарная сигнализация, опустился пожарный занавес... все это нам позволило в кратчайшие сроки сконцентрировать на пожаре необходимое количество сил и средств, локализовать и ликвидировать пожар", – сказал Титенок на видео, опубликованном в канале ГУМЧС на платформе " Макс ".

Он добавил, что на момент возгорания театр готовился к вечернему представлению, в помещениях не было зрителей. Эвакуировались около 40 человек персонала.